L’artista Macerata dona il suo nuovo libro all’amministrazione

Civitanova si conferma culla di talento e creatività. Il sindaco di Fabrizio Ciarapica e il consigliere comunale Gianluca Crocetti hanno ricevuto in anteprima il nuovo libro dell’artista e stilista Benito Macerata, intitolato Daccapo, che sarà presentato il 12 aprile a Milano in occasione del Fuorisalone 2025, nello studio legale Pellò-Vaciago e Viola, studio internazionale Maulucci. Un momento significativo per la città, che celebra così uno degli artisti più affermati a livello internazionale. L’ascesa di Benito Macerata, classe 1984, è iniziata proprio a Civitanova nel 2020, quando, dopo il periodo della pandemia, presentò la sua prima mostra in un contesto ancora segnato dalla ripartenza. Quella mostra rappresentò l’inizio di una carriera luminosa e apprezzata nei principali centri culturali del mondo fino al prossimo traguardo: l’Expo 2025 di Osaka. A Osaka, Macerata sarà protagonista con un’opera monumentale: un murales a tema marino che sarà realizzato nella Sea Station.