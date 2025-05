L’artista Magdalo Mussio protagonista in biblioteca

Oggi alle 17 nella biblioteca statale di via Garibaldi si svolgerà una conferenza di presentazione del volume realizzato in occasione della mostra dedicata all’artista Magdalo Mussio, nato a Volterra nel 1925 e morto nel 2006, allestita nella casa museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado, dal 10 novembre 2024 al 16 febbraio 2025. La pubblicazione è stata curata da Daniela Simoni e Stefano Bracalente del centro studi Licini, che condurranno la conferenza, con la collaborazione di Emma Bellavista e Carlotta Mussio, rispettivamente moglie e figlia dell’artista, ed è stata pubblicata dalla casa editrice Ephemeria. All’interno del libro, ricco di foto e riproduzioni delle opere di Mussio, sono riportati contributi testuali di Luigi Ballerini, Paola Bellesi, Stefano Bracalente, Allì Caracciolo, Loredana Finicelli, Carlo Franza, Luciano Martinis, Mauro Mazziero, Mario Piazza, Massimo Raffaeli, Aldo Raparelli, Francesco Scarabicchi e Daniela Simoni. Mussio è stato un artista di rilievo internazionale che ha operato in diversi campi dell’arte: dalla grafica all’editoria, dall’animazione cinematografica alla scenografia. È stato direttore creativo e animatore di numerosi film. Dopo aver fatto, dalla seconda metà degli anni cinquanta, importanti esperienze fra Roma e Firenze, aver vissuto in Canada, essere stato dal 1963 capo-redattore e grafico della storica rivista "Marcatré" che, da Milano, fiancheggiava la neoavanguardia del Gruppo 63, dal 1974 Mussio si stabilizza nelle Marche vivendo fra Pollenza, Macerata e Civitanova. È stato direttore artistico della casa editrice La Nuova Foglio.