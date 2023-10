L’artista Vera Vaiano a San Ginesio: protagonista del progetto Sparse Plus

San Ginesio protagonista nel progetto Sparse Plus, guidato dall’Amat. Elemento caratteristico del progetto è l’identificazione di local promoters, volontari appassionati che abbiano voglia di mettersi in gioco per favorire l’organizzazione di eventi culturali nella propria comunità. Per il Comune di San Ginesio è stata arruolata la performer e artista Vera Vaiano, responsabile della sezione infanzia e adolescenza del Ginesio Fest, e da dieci anni direttrice artistica, oltre che ideatrice, del Festival del mimo e del teatro gestuale. Fino a dopodomani una delegazione composta da 70 addetti provenienti da tutta Europa lavorerà ad Ascoli per buone pratiche finalizzate ad offrire attività culturali alle comunità lontane dai grandi centri urbani; sono coinvolti 9 Paesi europei e 14 organizzazioni teatrali. Dei 10 Comuni coinvolti che fanno parte dell’area del cratere c’è appunto San Ginesio, il "borgo degli attori".