Lascia delle proprietà e un terreno al Comune

"Un gesto di enorme solidarietà". Così il sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti ha annunciato, a inizio seduta consiliare lunedì, ha annunciato i lasciti in favore del Comune di Mogliano disposti dal 59enne Fabio Candria, scomparso prematuramente lo scorso 14 marzo. Un atto di generosità tanto inaspettato quanto significativo per tutta la comunità moglianese. "Fabio, nel suo testamento, ha legato al Comune diverse proprietà che si trovano nel territorio comunale e un terreno sito a Petriolo, limitrofo alle sorgenti delle acque sulfuree – spiega la prima cittadina – con l’obiettivo di destinare l’eredità per finalità istituzionali e sociali, come la creazione di una casa-famiglia". Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’accettazione e l’amministrazione ha specificato che verranno rispettate le volontà di Candria riguardo la destinazione e l’uso di quanto donato. Il sindaco ha ringraziato la sorella di Fabio, Onelia e la compagna Costanza per il gesto di alto valore compiuto, rispettando le decisioni del loro caro, scelta peraltro già voluta dal fratello Adorno, anche lui prematuramente scomparso l’8 aprile 2022. Prezioso anche l’aiuto di Fabrizio Luchetti "per l’impegno e la professionalità profusa, che ha consentito la concretizzazione delle volontà del signor Candria".