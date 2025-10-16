Strade, attesa infinita

Lascia i gioielli in eredità al Comune: "Il ricavato per attrezzature sportive e un defibrillatore all'Helvia Recina"
16 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Lascia i gioielli in eredità al Comune: "Il ricavato per attrezzature sportive e un defibrillatore all’Helvia Recina"

Il bel gesto di un’anziana, l’assessore Marchiori: dimostrazione di valore civico e attenzione alla città

Andrea Marchiori, assessore al Patrimonio, ha elogiato il gesto dell’anziana, deceduta lo scorso giugno

Ha lasciato in eredità al Comune due anelli e una collana in oro con brillanti, chiedendo che il ricavato della loro vendita servisse per acquistare attrezzature sportive e, se possibile, un defibrillatore da destinare allo stadio Helvia Recina. È la volontà di una cittadina maceratese, deceduta lo scorso giugno, che ha scelto di rimanere anonima e il cui lascito testamentario è stato ora acquisito dalla giunta comunale di Macerata. Una storia di generosità e forte attaccamento alla città, che è stato molto apprezzato dall’amministrazione, tanto più che l’esplicita richiesta di acquistare un defibrillatore rappresenta un importante messaggio e un gesto concreto a tutela della salute degli sportivi, ma anche del pubblico che frequenta lo stadio cittadino. Un plauso è dunque arrivato anche dall’amministrazione comunale. "Il lascito della signora, che ringraziamo per questo nobile gesto, è un atto di importante valore civico e un grande esempio di coinvolgimento nella vita sociale cittadina – ha commentato l’assessore al Patrimonio, Andrea Marchiori –. Il patrimonio della città si arricchisce non solo di un bene strumentale salvavita, ma anche e soprattutto di un sentimento di chi in vita ha avuto a cuore la comunità pensando al futuro della stessa". Appreso della donazione, gli uffici del Comune sono stati incaricati di far valutare a un orafo i gioielli, per la successiva vendita e l’acquisto di materiale utile allao stadio. La giunta Parcaroli ha deliberato, inoltre, l’installazione di una targa commemorativa, previa autorizzazione da parte dell’erede della donna deceduta.

