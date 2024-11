"Lasciami volare",. Ghidini al teatro Lanzi tra dolore e opportunità

"Lasciami volare", ecco il titolo dell’evento organizzato dall’Ipsia F. Corridoni in collaborazione con la Fondazione Ema Pesciolino Rosso e patrocinato dal Comune di Corridonia, che andrà in scena questa sera alle 20.45, al teatro Lanzi di via Cavour. Sul palco protagonista sarà Gianpietro Ghidini (foto), il quale condividerà la sua toccante storia e quella di suo figlio Emanuele, scomparso prematuramente a soli 16 anni. "Un racconto di vita che ci insegna come affrontare il dolore e trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e speranza – spiegano gli organizzatori –. Questo sarà un momento di riflessione e condivisione, un’occasione per ascoltare, imparare e trovare ispirazione nella resilienza". L’ingresso allo spettacolo è gratuito e aperto a tutti. Per ulteriori info è possibile contattare il: 392.6980781 (anche via WhatsApp) o scrivere a info@pesciolinorosso.org.