Lasciato da una 15enne, la ricatta con le foto

Lasciato da una 15enne che aveva conosciuto sui social, inizia a perseguitarla minacciandola anche di diffondere le foto intime di lei, scattate quando stavano insieme. Protagonista un 28enne di Ancona, che per qualche mese ha avuto una relazione sentimentale con una minorenne di Recanati. Lui aveva 11 anni più di lei all’epoca dei fatti, nel 2023, e la differenza di età dopo un po’ si è iniziata a far sentire tanto che la minorenne ha deciso di lasciarlo per vivere la sua vita da adolescente. Era l’autunno del 2023. Il ragazzo, invece di farsi da parte, avrebbe iniziato a telefonarle e mandarle messaggi di continuo, per costringerla a tornare con lui. Per più di tre mesi avrebbe tartassato la ragazzina presentandosi anche davanti alla scuola della 15enne frequentava. Il 28enne diceva di amarla, per lei invece era acqua passata. In una occasione l’avrebbe spinta a terra, strappandole il cellulare di mano e lesionandole due dita, con una prognosi di cinque giorni.

A un certo punto la 15enne aveva raccontato tutto alla madre, ed era partita la denuncia contro l’anconetano, che ora rischia un processo per stalking, lesioni aggravate e pornografia minorile per la produzione di foto intime della ragazzina. L’udienza preliminare sarà in tribunale di Ancona ad aprile, davanti al giudice Alberto Pallucchini; l’imputato vorrebbe patteggiare.

Stando alle accuse il 28enne aavrebbe iniziato l’atteggiamento persecutorio a fine ottobre del 2023. Una mattina la 15enne (che oggi ha 17 anni) lo aveva trovato davanti alla sua scuola. Non voleva parlare con lui ma l’ex l’avrebbe presa per un braccio e fatta cadere a terra, strappandole il cellulare per evitare che chiamasse qualcuno, poi glielo avrebbe restituito. Tre giorni dopo era tornato a scuola, mandandole decine di messaggi vocali per chiederle di vedersi ancora. Poi l’ha chiamata da un numero anonimo. Voleva che la ragazzina lo sbloccasse dai social. Non ottenendo nulla, avrebbe iniziato a mandare messaggi agli amici della 15enne dicendo loro che era una ragazza facile, una poco di buono. Infine avrebbe detto alla vittima che se non tornava con lui avrebbe fatto vedere a tutti le foto di lei in atteggiamenti intimi. Il comportamento oppressivo sarebbe andato avanti fino a gennaio del 2024. La 15enne aveva il terrore di uscire di casa. L’imputato, difeso dall’avvocato Emanuele Salsedo, nega i fatti. La vittima e la madre che ha fatto denuncia sono rappresentate dagli avvocati Jacopo Saccomani e Bernadette Verducci.

Marina Verdenelli