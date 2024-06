L’asfalto si sgretola: buche in corso Garibaldi

Si sta sgretolando l’asfalto di corso Garibaldi. Le condizioni di una delle strade principali sono pessime da mesi, e pezzi di strada sono ora saltati all’altezza delle strisce pedonali dell’incrocio con via Mazzini. Che cosa impedisca all’amministrazione comunale di intervenire per sistemare almeno i tratti più danneggiati non è chiaro. Al momento nelle casse di palazzo Sforza ci sono infatti (dati Banca d’Italia) quasi 22 milioni di euro, dei quali circa 6 vincolati. Ne resterebbero disponibili un bel po’ per finanziare i rattoppi, in corso Garibaldi come in altre vie centrali e periferiche pure ridotte malissimo, disseminate da buche che costringono a fare gimcane e che sono anche un rischio, soprattutto per chi va sulle due ruote. Due mesi fa l’amministrazione ha dato notizia di un progetto di sistemazione per corso Garibaldi, dell’importo complessivo di 410mila euro, senza definire le tempistiche per l’apertura del cantiere, che sarà a stralci: il primo intervento relativo ai 600 metri tra piazza XX Settembre e l’incrocio con via Carnia, come peraltro previsto dal Piano delle opere pubbliche, comporta una spesa di 210mila euro, garantita da un mutuo. Sarà invece finanziata con l’avanzo di amministrazione la parte restante. Ma nel frattempo nulla si è mosso e la situazione peggiora ogni giorno mentre nelle casse del Comune crescono i soldi, che non vengono utilizzati per migliorare le infrastrutture.