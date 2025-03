L’asilo della Pietà ieri e oggi: "Il disagio ha tante forme. La risata dei bambini ci ripaga"

"C’è chi compra le uova di Pasqua per i giovani ospiti delle nostre comunità, chi ha acquistato le tende per gli appartamenti: sono gesti di chi riconosce quanto sia stato per loro importante l’asilo della Pietà. C’è chi ha ora 60-80 anni dice che se non fosse stato per questo ente sarebbe rimasto in mezzo alla strada, ora gli ospiti arrivano dovunque". Carla Francalancia, presidente dell’Associazione Piombini più nota come Asilo La Pietà, ricorda il ruolo di questo ente per chi ha oggi i capelli bianchi e che non dimentica quanto ha ricevuto.

"Qui – aggiunge Andrea Marangoni, responsabile dei servizi – molti stranieri hanno avuto una opportunità nelle nostre comunità, poi si sono fermati in città dove hanno trovato lavoro, costituito una famiglia. Ma ci sono anche i nuclei familiari che sono rimasti a Macerata perché un genitore ha trovato un’occupazione. Ci sono un fratello e sorella che si sono sposati e vivono in Lombardia, ma ogni anno vengono a trovarci". È cambiato negli anni il ruolo dell’asilo di questo Ente, ma il benessere del minore è il filo che unisce l’attività di oggi con quella iniziata nel 1895. "Tutto - spiegano - è cominciato su spinta della nobile Elisabetta Piombini e della maceratese Antonietta Sensini, inizialmente sono state accolte cinque bambine rimaste orfane. Nel 1923 con un decreto del re è stato riconosciuto come ente morale, nel 1928 è stato acquistato il terreno in via XXIV Maggio dove è stata costruita la vecchia struttura".

Adesso quell’edificio è in ristrutturazione, cosa volete farci? "All’esterno - spiegano - sarà lasciato uguale, ma all’interno ricaveremo spazi per gli uffici, gli spazi per allargare i servizi e una parte sarà gestita assieme alla parrocchia dell’Immacolata per promuovere delle attività". Come è cambiata l’attività dopo l’iniziativa promossa dalle due promotrici? "Si è sviluppata - spiega Francalancia - grazie alla collaborazione con la congregazione delle suore San Giuseppe che dava la maggior parte del personale per accudire i bambini. Dopo il 1950 nell’istituto è stata realizzata una scuola elementare frequentata non solo dai bambini che vivevano nell’asilo La Pietà perché orfani o in condizioni economiche disagiate, ma anche da altri provenienti dal territorio. Quella scuola è stata importante raccogliendo 50-60 giovanissimi della città e della provincia".

Come mai nel tempo si è ridotta la visibilità dell’istituto? "Ora - spiega Marangoni - siamo l’associazione Piombini-Sensini e abbiamo allargato il raggio d’azione. Adesso accogliamo bambini nelle nostre comunità provenienti da più zone. La svolta è arrivata nel 1993 con la nuova struttura di via Morbiducci che ha dato vita a una nuova forma di accoglienza".

In quale senso una differente accoglienza? "Prima - dice Marangoni - c’era una gestione da vecchio istituto, invece qui abbiamo due piani per accogliere su ciascuno 8-10 bimbi. In via Morbiducci c’è la comunità Veliero per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni; su un altro piano c’è la Casa di seta, una comunità con bambino piccolo e un genitore; in corso Cavour si trova la comunità Andromeda per maschi dai 13 ai 17 anni e in via del Velini la comunità Girasole per adolescenti, più che altro si tratta di minorenni stranieri non accompagnati che, a volte, hanno commesso dei reati, in via dei Velini abbiamo anche la casa sull’albero, una comunità semiresidenziale dove garantiamo un aiuto a famiglie di Macerata e dintorni dall’uscita da scuola fino all’ora di cena".

Da chi vi vengono affidati questi giovani? "Dall’autorità giudiziaria o su disposizione del sindaco per situazioni di emergenza". Adesso i problemi sono aumentati a dismisura, quali sono le forme di disagio per cui viene chiesto il vostro aiuto? "In 28 anni di attività - spiega Marangoni - sono cambiate le forme di disagio, le situazioni sono molto complesse e richiedono diverse competenze".

Ma quali sono i problemi? "Ci sono ospiti che hanno vissuto con chi ha tenuto una condotta maltrattante, con genitori affetti da disturbo della personalità, da dipendenze, da separazioni conflittuali, da chi ha subito una restrizione della libertà personale".

Quanti sono i dipendenti? "Trentadue, di cui 22 educatori professionali, poi ci sono psico terapeuti, i mediatori familiari: ci sono figure con diverse competenze per la presa in carico delle forme di disagio più complesse. Abbiamo anche numerosi volontari".

E cosa fanno? "Si mettono a disposizione per soddisfare certe esigenze: c’è chi accompagna i bambini alle visite mediche, chi li aiuta nello studio, chi cucina, chi stira, chi li accompagna a vedere le partite".

Cosa vi ripaga del vostro impegno? "Vedere - dice Francalancia - il sorriso di un bambino, la sua risata". "La gratitudine - aggiunge Marangoni - per essere stati accuditi, benvoluti e ascoltati".