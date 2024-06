L’asilo Green nello spazio 815

"L’asilo nido Nicholas Green riparte senza interruzione nella nuova temporanea sede 815". L’assessore alle politiche sociali di Tolentino Elena Lucaroni si è recata sul posto. È iniziato infatti il programma di trasferimenti delle scuole, per i lavori post-sisma. L’asilo è stato trasferito allo spazio 815, per iniziare la demolizione e ricostruzione del Green. "Grazie a tutte le educatrici, gli operai, la ditta di traslochi, l’ufficio patrimonio, gli uffici per aver lavorato instancabilmente tutto il fine settimana per dare continuità al servizio nonostante il cambio sede – ha detto l’assessore –. I sorrisi di meraviglia dei nostri bimbi hanno ripagato della fatica, i sacrifici, i dubbi e le paure per questo temporaneo trasloco".