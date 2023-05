L’asilo nido del Cuore unificato al ’Green’ che sarà ampliato

L’asilo nido del Cuore verrà unificato con il già esistente asilo Green, a Tolentino. "Questa duplicazione oggi come oggi non ha più necessità di esistere anche alla luce di diversi fattori, tra cui il rifacimento del Green, che verrà ricostruito e vedrà aumentata la capienza dagli attuali 45 a 60 posti", spiega l’Amministrazione comunale. "Fortunatamente l’emergenza Covid è cessata e con essa le disposizioni che limitavano la diffusione del contagio come il distanziamento", proseguono dal Comune. Così, dopo un colloquio con le famiglie interessate, da parte dell’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni, del sindaco Mauro Sclavi e del consigliere delegato Fabio Montemarani, è stata emanata una delibera di giunta per accorpare il servizio che, in via d’urgenza, era stato duplicato nel 2021.

"La nostra visione prevede il riordino delle attività per l’assistenza all’infanzia nella fascia 03 anni all’interno delle due strutture di proprietà del Comune che sono gli asili "Il Cucciolo" e "Green" - affermano gli amministratori -. In questo periodo di difficoltà economica degli enti pubblici, in relazione all’aumento dei prezzi della componente energia ormai fuori controllo, e con il rischio di minare gli equilibri di bilancio del Comune, abbiamo deciso di ottimizzare e razionalizzare i servizi offerti ai cittadini nei principi di efficienza ed economicità. Dalla sua apertura e fino al febbraio 2023, l’asilo del Cuore ha avuto costi di gestione per oltre 320.000 euro, a fronte di entrate di circa 51.000 euro; in media 100.000 euro annui per un’utenza di setteotto bambini. Quest’anno, oltre all’aumento dell’energia, si sommano gli aumenti Istat per l’affitto del locale (che è di un privato). La capienza con cui questa struttura era stata approntata in via emergenziale era di 14 posti e, alla luce del finanziamento Pnrr per l’attuale Green, non risulta più necessaria. Viene meno, in base a una verifica interna, anche la necessità originaria di una struttura in centro storico, considerando che una minoranza dei setteotto bambini vi sono residenti e potrebbero beneficiare delle altre due strutture comunali". "L’attività educativa - concludeono gli amministratori - continuerà ad essere garantita a tutti, ma senza sprechi".

Lucia Gentili