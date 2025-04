L’Asp si allarga: nuovi spazi per il sociale

L’Asp (Azienda di servizi alla persona) Civica Assistenza Tolentino chiude un bilancio positivo e illustra le novità per la casa di riposo. La conferenza si è svolta nei nuovi locali di via Gramsci dove, nel giro di un mese circa, saranno trasferiti gli uffici amministrativi dalla sede storica di piazza Porcelli. "Questo passaggio consentirà di creare un moderno polo amministrativo, più adeguato alle esigenze dell’ente, funzionale all’implementazione di nuovi servizi rivolti al territorio – ha spiegato l’Asp -. La nuova sede sarà dotata di un salone polifunzionale, pensato per ospitare attività di carattere sociale, ampliando così l’offerta rivolta a tutta la comunità. Successivamente prenderanno il via anche i lavori di ristrutturazione della sede di piazza Porcelli; tali interventi avranno l’obiettivo di adeguare la struttura alle più recenti prescrizioni regionali in materia di autorizzazione e qualità, oltre che di riqualificare e riconvertire alcune superfici da destinare a nuove attività socio-assistenziali". In pratica la parte amministrativa viene scorporata e spostata in via Gramsci; qui verrà attivata una serie di nuovi servizi che mirano a potenziare il sostegno alla popolazione, come lo sportello di ascolto, informativo sociale integrato con le associazioni, il supporto telefonico "Chiamami" (una sorta di telefono amico), programmi settimanali di invecchiamento attivo, eventi culturali, servizio di "pranzo a casa". Alla conferenza erano presenti il sindaco Mauro Sclavi, il consigliere comunale delegato Alba Mosca e per l’Asp il presidente Fabrizio Castelli, il vicepresidente Marco Attili, il nuovo consigliere Giuliana Salvucci e il direttore generale Simone Ricci. "Nonostante non ci sia ancora stato un incremento tariffario da parte della Regione per le strutture socio-sanitarie e nonostante l’aumento delle spese su ogni fronte, dal personale alle bollette (le utenze hanno un costo mensile di circa 20mila euro) – ha detto il presidente Castelli - siamo riusciti a mantenere un’attenta e accurata gestione finanziaria. Il risultato economico è di 41.700 euro e l’avanzo di amministrazione di 81mila euro. Sono traguardi positivi e non è scontato. Come politica aziendale abbiamo cercato di ritoccare le rette il meno possibile per renderle accessibili a tutti; la casa di riposo è di tutti. Quindi, malgrado l’inflazione e le crescenti complessità del settore, nel 2025 le rette mensili subiranno un aumento contenuto solo dell’1,5% (20 euro), restando comunque in una fascia medio-bassa a carico degli utenti. E l’Asp continua a garantire circa 655 ore mensili di servizio infermieristico aggiuntivo, inclusa la copertura h24, ore extra di fisioterapia, supporto psicologico e attività di animazione". "Questo rende la struttura un fiore all’occhiello", ha aggiunto il sindaco. Le entrate derivano dalle rette e dal contributo della Regione, con cui c’è un dialogo aperto sull’adeguamento della quota sanitaria.