L’aspetto emotivo della scrittura: le ’confessioni’ di Elisabetta Capecci

I ragazzi delle prime hanno incontrato Elisabetta Capecci, autrice del libro per ragazzi "Jack Sawyer e l’isola maledetta" (La Ruota Edizioni). Tante le domande rivolte alla scrittrice. Irene S. e Marco S. hanno apprezzato i suggerimenti sull’uso della prima o della terza persona, sull’impatto del discorso diretto, sulla modalità di scrittura a braccio o a scaletta e sull’importanza del prologo. Marta G. ha appreso che prima di tutto deve pensare bene allo sviluppo del personaggio, se questo è costruito male tutta la storia ne risente; sa anche che per una resa migliore è bene avere anche un testo parallelo per conservare lucidità rispetto al testo principale. La scrittrice si è soffermata sull’aspetto emotivo della scrittura. Angelica G. ricorda che la Capecci si lega molto al suo personaggio e con esso crea un rapporto di influenza reciproca: se la sua giornata è gioiosa, allora il suo personaggio sarà protagonista di avventure allegre. "È vero – aggiunge Anna R.- la scrittrice ci ha anche detto che c’è una sorta di identificazione tra lei ed il testo, per cui quando torna a leggere una pagina rivive gli stati d’animo e le emozioni che hanno accompagnato quel momento". Matilde O. ha capito quanto sia importante leggere per scrivere bene e questo lo sa essendo una buona lettrice. "È stato un momento emozionante, dice Irene S., perché io ho una grande passione per la scrittura e per la prima volta ho potuto conoscere "una vera scrittrice". Michelle V. sottolinea l’aspetto istruttivo dell’incontro: lei acquisterà "Jack Sawyer e l’isola maledetta" perché è incuriosita dalla storia. Marco S. dice di avere preso molti appunti e ora metterà in pratica i consigli.

Iª E