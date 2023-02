L’Aspp si allarga in tutti gli sport: ecco la partnership con il calcio

Diventa sempre più diffuso e ramificato l’impegno sociale e sportivo dell’Azienda municipalizzata Farmacie Comunali-Aspp sul territorio potentino. Insieme all’Hockey Potenza Picena, all’AmaDown sport e più recentemente al basket in carrozzina con il team portopotentino in serie A1 del Santo Stefano Kos Group, ora anche il Calcio Potenza Picena entra nel novero della partnership tecnica. Per suggellare l’accordo, nei giorni scorsi, è stato consegnato il borsone sanitario con materiale necessario alla routine di allenamento e per il primo intervento in caso di infortunio lieve. Questo, direttamente nelle mani del direttore generale del sodalizio giallorosso, Ludovico Savoretti, e del massaggiatore Mario Lucarelli. "La missione delle Farmacie comunali è quella di essere vicino ai cittadini anche oltre l’ambito canonico – ha riferito il presidente dell’Azienda Municipalizzata Aspp, Mario Properzi –. Il miglioramento della qualità della vita della nostra collettività fa parte della vocazione di ogni azienda pubblica e crediamo che lo sport, così come l’impegno nel sociale, sia parte integrante del nostro lavoro quotidiano". L’appoggio tecnico alle associazioni sportive prevede, inoltre, un rapporto di consulenza professionale dello staff delle farmacie comunali nell’ambito di propria competenza.