L’assaggio d’estate. Musica sotto le stelle, sagre e passeggiate. Ecco la guida al ponte

Feste, sagre, passeggiate. Dal mare alla montagna, in provincia, sono tante le iniziative per il ponte del 2 giugno. Ecco la nostra guida agli eventi in programma da oggi a lunedì.

CIVITANOVA

"Civitanova Tricolore - Di verde, di bianco, di rosso". Oggi si accendono le luci tricolorI per la città. Domani mattina in piazza XX Settembre raduno delle Fiat 500. Alle 21.15 Not(t)e Dj: si balla con Danny Losito Aka Dobledee, poi con lo special guest Albertino, disc jockey, conduttore radiofonico, personaggio televisivo, e infine con Nicola Torresi & Giulio Zega. Lunedì è la volta di Fabrizio Moro, sempre in piazza XX Settembre e sempre a ingresso libero dalle 21.15, per una tappa del suo Live 2025 (in collaborazione con Elite Agency).

MOGLIANO

Il Sentiero delle Api a Mogliano: una giornata per famiglie per celebrare la natura e sensibilizzare i più piccoli. Lunedì, dalle 10 alle 19, il parco fluviale di Santa Croce ospita la terza edizione de "Il Sentiero delle Api" (a cura degli Amici di Santa Croce e della confraternita del Santissimo Sacramento col patrocinio del Comune). Caccia al tesoro, laboratori creativi a tema natura e api, giochi in legno tradizionali, spettacolo teatrale "Voce del verbo" a cura della compagnia Teatro Rebis, e un gustoso stand gastronomico saranno gli ingredienti. Ingresso gratuito.

TOLENTINO

"Panza Marche Beer Fest!" al Castello della Rancia di Tolentino: quattordici birrifici presenti, sei postazioni street food. Oggi alle 19.30 salgono sul palco Io e i Gomma Gommas, alle 21.30 Magazzini della Comunicazione, poi Tre Allegri Ragazzi Morti e infine Dj Dibba. Questa sera inoltre, in occasione della finale di Champions League, ci sarà la possibilità di vedere la partita sul maxischermo. Domani il festival si apre già in tarda mattinata con i Rootworkers alle 12.30; continuano i Lovesick alle 14.30 e The Cyborgs alle 17. Ingresso 10 euro.

CALDAROLA

Torna la Magnalonga dei 5 Castelli. Il percorso, lungo circa 11 chilometri, partirà da Caldarola domani con ritrovo dalle 9.30 alle 10.30 in viale Umberto I. La prima tappa sarà con le Spighette delle Monache, dolci e Vernaccia. Ci si sposta poi a Vestignano per l’aperitivo con ciauscolo e pecorino accompagnati da vino locale. A Croce happy hour con legumi, bruschetta con olio Coroncina e birra artigianale. Pievefavera farà da sfondo al pranzo a base di vincisgrassi e, infine, a Valcimarra, "dolcetti e folletti" con frutta e dessert che potranno essere gustati durante la visita alla tappa finale dedicata proprio alle cascatelle dei folletti. Per agevolare il rientro sarà attivo un servizio navetta gratuito da Valcimarra a Caldarola. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e della Provincia e la partecipazione di Woman is life.

SARNANO

Appuntamento con il festival dell’Appennino a Sarnano. Lunedì il ritrovo è alle 15 al parcheggio Bozzoni per un’escursione suggestiva lungo l’anello della Via delle cascate perdute (rientro previsto intorno alle 18.15). Alle 18.30 a piazza Perfetti si svolgerà lo spettacolo Canto delle Creature con Davide Rondoni e l’organetto di Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni della composizione del Cantico delle creature percorreremo un viaggio poetico musicale sulle orme di San Francesco. Ingresso gratuito.

POLLENZA

Sagra de lu ciammellottu: continua la festa a Casette Verdini di Pollenza. Questa sera dalle 22 serata musicale con I Varie Età, poi dj set con Fabio Fiorini e voice Lele Cala Jo. Domani dalle 16 "Salta che ti passa": gonfiabili per tutti i bambini; alle 21.30 si balla con gli Spaghetti a Detroit, a seguire dj set con Emiliano Effe. Lunedì dalle 16 giochi in legno con il Ludobus Legnogiocando. Dalle 21.30 Napodano e Alessandro Liberini, a seguire cabaret con Marco Della Noce, comico di Zelig.

RECANATI

Nell’ambito di Reca-Game oggi si svolgeranno due iniziative: l’Escape Room "La biblioteca stregata" e la caccia al tesoro "Recanati magica". Pronti a risolvere enigmi e scoprire segreti? Un’esperienza immersiva nella biblioteca comunale "M.A. Bonacci Brunamonti" (dai 14 anni). Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 (prenotazione obbligatoria). Per la caccia al tesoro si può scegliere invece tra quattro percorsi, ognuno della durata di 60-90 minuti (orari 10-13 e 16-18), con partenza sempre dalla biblioteca.

FIASTRA

Escursione alle Lame Rosse. Domani il ritrovo è alle 9.30 all’area pic-nic sulla curva prima della diga del lago di Fiastra. L’itinerario, organizzato da Marche Active Tourism, parte con scorci sull’acqua e sulla valle, poi si immerge nell’ombra del bosco di leccio fino ad arrivare al fosso della Regina da cui in breve tempo si giunge alla vista dei pinnacoli. Le Lame Rosse sono definite "Cappadocia delle Marche" o "camini delle fate" o "Grand Canyon delle Marche".