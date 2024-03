"L’assemblea ha partorito un mostricino. Così il servizio idrico finirà ai privati"

"Alla fine l’Assemblea d’ambito territoriale ottimale 3 (Marche Centro – Macerata) ha partorito un "mostricino" idoneo soltanto a portare dritta dritta l’acqua sul mercato. Non resta che sperare che l’organo dell’Aato chiamato a svolgere le preliminari verifiche tecniche e giuridiche sulla proposta approvata giovedì abbia l’autorità necessaria per bocciarla in tempi brevi". È drastico il giudizio del coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune: la scelta di dar vita, per il gestore unico, a una società "mista" tra gli attuali gestori e i comuni non sta in piedi. "Come abbiamo già denunciato in precedenza – si legge in una nota del comitato (nella foto il rappresentante Massimo Rossi) – la cosiddetta proposta Parcaroli sembra fatta apposta per mantenere l’attuale assetto delle proprie società multiservizi, incuranti della non più ammissibile frammentazione, con la scontata conseguenza di far saltare ogni possibilità di mantenere l’acqua in mano pubblica". Una proposta che è ad alto rischio di bocciatura da parte degli organi di controllo e regolazione, come spiegato con chiarezza dall’avvocato Maurizio Boifava, l’avvocato incaricato dall’Aato di formulare un parere legale, venuto di persona da Monza ad evidenziare le criticità del "modello". "Come se non bastasse, prima della votazione, è stata anche data lettura di una recente lettera di monito con la quale l’Agcm (Antitrust) sottolinea alcune particolari incompatibilità dell’attuale frammentato quadro della gestione (richiamando al loro superamento "in merito ai futuri affidamenti"), fra cui la rilevante presenza di un azionista privato nel capitale sociale di Astea che andrebbe assolutamente liquidato". E, allora, perché la proposta è stata comunque approvata, sia pure a maggioranza? Il coordinamento un sospetto ce l’ha: "È oggettivamente difficile pensare che possa trattarsi solo di negligenza. Non vorremmo che la prospettiva abbracciata dai "sindaci capofila", all’insaputa degli altri, sia quella, in caso di probabile naufragio, di vendere i propri asset nei servizi pubblici locali a chi vincerà la gara per l’affidamento del Servizio idrico integrato. Magari per coprire qualche buco di bilancio e fare cassa per feste, fiere e propaganda".

f. v.