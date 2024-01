"L’assessore agitata non risponde alle domande"

Attacco alla maggioranza e critiche sul bilancio per sindaco e assessore, dal gruppo consiliare di opposizione di Ripartiamo in seguito al consiglio comunale del 28 dicembre in cui su tutti i punti in discussione il bilancio di previsione 2024-2026 e il Dup hanno tenuto banco. La discussione ha registrato il voto contrario della maggioranza alla richiesta avanzata dal gruppo guidato da Sandro Sborgia, con i consiglieri Luca Marassi, Lucia Jajani e Roberta Fattoretti, di una dilatazione dei tempi di intervento per poter trattare gli argomenti in modo più articolato, possibilità contemplata dal regolamento. Alle domande sui punti non sono poi seguiti chiarimenti. "Signifcativo lo stato di agitazione emotiva che ha colpito l’assessore Erika Cervelli (nella foto) (delegata al bilancio, ndr). Ha esternato la volontà di non rispondere più alle domande – continua la nota della minoranza –. Immediate le difese del sindaco e del capogruppo Pasqui con l’immancabile intermezzo del presidente del consiglio". Il nodo sarebbe stato la smentita del sindaco sull’obbligo del pareggio e equilibrio di bilancio e la dichiarazione di Pasqui di dirottare le domande tecniche ai dipendenti comunali. "Ma al di là delle polemiche il dato serio e preoccupante è che gli equilibri di bilancio vengono garantiti dalle sanzioni amministrative, previste per 980.000 euro di cui 700.000 per infrazioni al codice della strada – spiega Ripartiamo –. E poi dicono che il rilevatore di velocità a Canepina non servirà per le contravvenzioni ma per la sicurezza".