L’assessore Andrea Primucci in lizza alle regionali con Ricci

L’assessore all’urbanistica di Pollenza Andrea Primucci scende in campo nella lista civica "Matteo Ricci Presidente" per il collegio della provincia di Macerata. "Ho accettato con entusiasmo e gratitudine per chi ha pensato a me come candidato credibile, certo che questo sia un fatto importante per l’amministrazione comunale di Pollenza e per tutta la comunità – afferma Primucci –. La richiesta arrivata al sindaco di proporre un candidato testimonia finalmente l’attenzione, la credibilità acquisita e l’apprezzamento per l’attività amministrativa che da anni tutto il gruppo ”Con la gente”, prima con Luigi Monti e ora con Mauro Romoli, sta portando avanti. Mai in passato Pollenza ha avuto un candidato alle elezioni regionali espressione diretta dell’amministrazione comunale. Una grande responsabilità che tuttavia mi rende orgoglioso. Io metto a disposizione la mia lunga esperienza amministrativa, la mia onestà, le mie competenze, il mio impegno assoluto, interessato esclusivamente a migliorare i territori e le comunità nelle quali vivo e lavoro. Questo è quello che porto in dote con la mia candidatura e che sono sicuro possa essere utile ad amministrare la Regione meglio di come è stata amministrata fino a oggi".