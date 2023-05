L’assessore Belletti chiede aiuto ai civitanovesi: questionario per migliorare la viabilità cittadina

Migliorare la mobilità a Civitanova, il Comune chiede consigli ai civitanovesi attraverso un questionario online. Obiettivo valorizzare i collegamenti interni. Un’idea lanciata da Roberta Belletti, assessore all’Urbanistica "per favorire – spiega – sempre più l’uso della bicicletta e realizzare nuovi percorsi ciclabili. Intendiamo conoscere opinioni, esigenze e desideri dei cittadini attraverso la condivisione di informazioni sulle abitudini, i motivi e la frequenza di spostamento, il tipo di mezzo utilizzato, la propensione all’utilizzo di mezzi diversi dall’automobile".

Le domande, che resteranno anonime, sono rivolte a tutti quelli che vivono e si muovono in città. Per partecipare al questionario, che sarà disponibile per la compilazione fino al 31 maggio, è possibile collegarsi sul sito dell’amministrazione comunale nella sezione ‘Avvisi e segnalazioni’ oppure al likn https:forms.gleob17JE9QSFTsosZP8.

"E’ una scelta di buona politica – conclude Belletti – una possibilità per avere la città che vogliamo. Per questo ritengo decisivo e quanto mai fondamentale il confronto, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti". Il tutto rientra nell’ottica ecosostenibile e nei progetti che l’assessore sta portando avanti in città. Tra ponte ciclopedonale sul Chienti e Ciclovia Adriatica, Civitanova è pronta a implementare sempre di più il trasporto green. Obiettivo "ridurre l’impatto sull’ambiente, milgiorare la qualità dell’aria e aumentare il livello di benessere".