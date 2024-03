"L’assessore Belletti non sa quanto suolo pubblico è stato finora edificato: è inaccettabile"

"L’assessore Belletti non sa se le politiche urbanistiche del Comune di Civitanova rispettano le norme vigenti per quanto riguarda il consumo del suolo". Elisabetta Giorgini, consigliere comunale di Diomede da Noi, denuncia un deficit di conoscenza da parte della responsabile all’Urbanistica. "La nostra città - dice Giorgini - continua a subire trasformazioni con un crescendo esponenziale di consumo del suolo, mentre il numero di abitanti tende a diminuire e in Consiglio comunale si votano varianti al Prg che causano cementificazioni in vaste aree rendendo la città invivibile". Allora per avere un quadro più chiaro hanno chiesto alla Belletti i numeri del consumo di suolo e quale sia la pianificazione sul demanio marittimo e in relazione al Piano particolareggiato di spiaggia. "Nella risposta firmata dalla Belletti - rivela Giorgini - si legge che “gli uffici non sono in possesso del dato richiesto e lo stesso non rappresenta un indicatore desumibile in automatico, ma necessiterebbe di una specifica elaborazione da parte del personale in servizio“. E prosegue specificando che “gli standard di consumo del suolo non sono dati in uso ordinario nelle pratiche di competenza degli uffici perciò la predisposizione del materiale presupporrebbe di dover dedicare almeno una delle risorse attualmente presenti nell’ufficio, per un tempo/lavoro non facilmente quantificabile“. Una risposta inaccettabile perché la questione del consumo del suolo è una priorità". E per l’esponente dell’opposizione "rimangono aperte delle domande: come può la giunta governare la sfida di ridurre il consumo di suolo se non è in grado di gestire dati del genere e come destinare unità di personale adeguato a seguire la questione e a riprganizzare l’intero settore dell’urbanistica?". "Nella città - conclude - la richiesta di un cambio di rotta è più che evidente". Annuncia sul tema un convegno che si svolgerà a metà aprile e tra i relatori il professor Alberto Budoni, dell’Università La Sapienza di Roma, e l’urbanista Paolo Berdini, già assessore al Comune di Roma.

l. c.