L’assessore Carassai: "Si brancola nel buio"

"Sulle aste non faremo un passo in avanti finché da Roma e Bruxelles non arriverà la decisione finale. Le spiagge libere? A Civitanova ci sono molti spazi e si è pensato anche a nuove concessioni ma al momento è tutto fermo, in attesa di sviluppi più significativi". L’Assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai sintetizza così la linea di palazzo Sforza in merito alla direttiva Bolkestein. A seguito della notizia della proroga di un anno per la messa a gara delle concessioni balneari, il titolare della delega al Demanio non nasconde le perplessità: "Noi comuni – spiega – siamo meri esecutori e quindi ci rimettiamo alle decisioni del Governo. Al momento si brancola nel buio e che senso avrebbe, da parte nostra, iniziare a pensare alle gare. Con quali criteri, poi? Meglio attendere per evitare di far danni, perché sul tema la confusione regna sovrana. Praticamente, si brancola nel buio". Ed apre anche ad una possibilità finora inesplorata: "A Civitanova – ammette – ci sono spiagge libere in abbondanza e così si era anche pensato a nuove concessioni. Ma con queste incertezze, ogni discorso è rimandato al futuro". Più in generale sono tanti gli aspetti ancora tutti da chiarire. E che non riguardano soltanto i criteri di assegnazione, ma anche quali strutture delle aree demaniali saranno interessate dalla Direttiva. "Ad esempio – prosegue Carassai –, non si sa ancora nel dettaglio se anche la cantieristica e i servizi per la nautica saranno messi a gara. Al momento, sembra di no ma questo ovviamente andrà approfondito". Inutile dire che anche questo aspetto, per la nostra città, sarà determinante, data la presenza massiccia dei cantieri navali nell’area portuale. E in generale, sulla Bolkestein. "A mio modesto parere – conclude l’assessore – la soluzione passa per un accordo con l’Ue in cui si tenga conto che l’Italia ha una situazione balneare diversa da quella di altri paesi europei come la Spagna, il Portogallo o addirittura l’Olanda". Francesco Rossetti