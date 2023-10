L’assessore Carnevali: "Il comitato Voce Libera fa disinformazione"

"Il comitato politicizzato di Voce Libera continua a fare disinformazione" così replica l’assessore di Montecassiano Paolo Carnevali all’intervento sulla pista ciclabile. "I lavori procedono regolarmente, semplicemente in questi giorni la ditta sta lavorando su un altro tratto. Per quanto riguarda i 12 ulivi menzionati dal comitato, l’ufficio tecnico sta provvedendo a reperire tutte le autorizzazioni necessarie per lo spostamento e ricollocazione degli stessi (solo per alcuni è previsto l’abbattimento). Se non è stata fatta prima la richiesta è solo perché la proprietà in un primo momento aveva manifestato la volontà di spostare gli ulivi autonomamente. Ora ci ha ripensato ed ecco spiegato il motivo della necessità di richiedere l’autorizzazione. La ciclabile è un’opera complessa che ha interessato circa una sessantina di proprietà, e soltanto in tre hanno fatto ricorso rispetto non alla procedura di esproprio ma alla cifra da riconoscere come indennizzo. L’amministrazione si è più volte confrontata con i proprietari per minimizzare i disagi. Si capisce che l’opposizione con le elezioni che si avvicinano cerchi visibilità. Ma per noi parlano i fatti. Le persone per bene sanno distinguere tra chi è capace solo di parlare male di chi fa e lavora per il bene della comunità. I consiglieri di opposizione e il loro entourage non partecipano a nessun evento che interessa la comunità, né quando si inaugura un’opera pubblica né quando c’è un evento ricreativo o istituzionale. Sono quasi 4 anni e mezzo che si manifestano solo per denigrare. I cittadini questo lo vedono bene e come hanno saputo distinguer bene nel 2019 e lo sapranno fare nel 2024".