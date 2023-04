L’assessore dopo la rissa "Più controlli e telecamere"

di Lorenzo Monachesi

"Chiederò ancora più sicurezza alle forze dell’ordine nell’ottica di una collaborazione che sta dando buoni frutti". Paolo Renna, assessore alla sicurezza, è intenzionato a far sì che siano intensificati i controlli dopo la maxi rissa al bar La Rotonda dei giardini Diaz, avvenuta sabato notte quando da un lato c’era un gruppo armato di un frullino e dall’altra una comitiva che tirava sedie e tavolini. Meno male che è intervenuto il personale del locale evitando che quella rissa degenerasse di fronte a un centinaio di giovani, che in parte si sono rifugiati lungo le mura e in parte hanno osservato a distanza quanto stava accadendo. "Tutti i giovedì – aggiunge – si fanno ulteriori controlli, adesso parlerò di quanto avvenuto con la prefettura perché si possano trovare le soluzioni necessarie per infondere ancora più sicurezza nei cittadini. Devo anche dire che su questo tema Macerata è passata dalla 56ª posizione all’ottava. Stiamo attenzionando le situazioni più rischiose in un gioco di squadra che coinvolge la polizia locale, quella di Stato, i carabinieri e la guardia di finanza". L’assessore ricorda i lavori in corso sulla Terrazza dei popoli. "Per il cantiere – dice – non c’è l’illuminazione in quella zona, vediamo come si può risolvere anche questo problema".

A volte alcune giovani segnalano sui social attività sospette e pedinamenti che minano la loro tranquillità. "Noi – sottolinea Renna – siamo a disposizione dei cittadini, ogni segnalazione viene approfondita perché l’obiettivo è eliminare tali situazioni. Ecco, consiglio di far sapere a noi o al 112 quando si verificano simili circostanze, così come tempo fa quando ci sono stati indicate situazioni difficili lungo corso Cairoli: da quando abbiamo attenzionato la zona, non abbiamo più ricevuto richieste in tal senso". L’assessore ricorda che a Macerata ci sono circa 200 telecamere funzionanti. "E il numero – chiarisce – è destinato ad aumentare fino a quasi 250 grazie all’aggiudicazione del bando indetto dal ministero". Questa soluzione ha dato i suoi frutti. "Grazie alla visione delle immagini – racconta Renna – è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica di incidenti, ci aiuta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, a individuare i responsabili di danneggiamenti e furti. Proprio l’altro giorno è arrivata una lettera di ringraziamento di un cittadino che grazie alle immagini delle telecamere ha saputo chi gli aveva danneggiato la macchina".