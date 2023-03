L’assessore Mazzoni: "Con la telecamera al semaforo meno multe"

"Per il 2023 sono stati calcolati 720mila euro di proventi dalle multe per violazione al codice della strada. Ma soprattutto abbiamo notato che si sono ridotte le contravvenzioni elevate per chi passa col semaforo rosso: quando a dicembre 2021 fu installata la telecamera nella corsia sud-nord della Statale, davanti alla chiesa di Sant’Anna, la media era di dieci verbali al giorno. Adesso che è stata installata la telecamera sulla corsia opposta, nord-sud, le multe sono scese a un terzo, non arrivano nemmeno a sei o sette al giorno". Lo ha affermato l’assessore al bilancio Marco Mazzoni, martedì sera durante il Consiglio comunale di Potenza Picena, dove è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025. "Le maggiori entrate stimate per quest’anno sono l’Imu (due milioni) con le aliquote che sono rimaste le stesse del 2022, la Tari (2 milioni e 700mila) e l’Irpef (un milione e 500mila), anche questa è rimasta invariata rispetto all’anno scorso – ha detto Mazzoni nella sua relazione –. Per l’imposta di soggiorno abbiamo calcolato 90mila euro di entrate, e siamo intenzionati ad aumentarla dello 0,50% per ogni struttura ricettiva". Poi l’assessore ai Lavori Pubblici, Luisa Isidori, ha illustrato il piano delle opere pubbliche: "Parliamo fra tutto di 18 milioni. Tra questi, rientrano gli interventi con i finanziamenti del sisma, come la progettazione e la costruzione della scuola media di Porto Potenza e dell’asilo nido del capoluogo, poi l’intervento al Palazzo del Podestà. Ci sono pure i cinque milioni per la Rigenerazione urbana, e cioè il restyling di piazza Matteotti, della torre civica, del teatro Mugellini, dell’ex scuola in piazza Douhet". Scettico Stefano Mezzasoma del Movimento 5 Stelle: "Tutti questi progetti devono ancora partire, quando in altri Comuni la situazione è ben diversa". Nel corso della seduta è stata ufficializzata l’entrata del neo consigliere del Pd, Simona Galiè, che ha preso il posto di Matteo Santolini.

g. g.