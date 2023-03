L’assessore Piccioni: "Ora le risorse per le manutenzioni"

"Nella formulazione degli impieghi per l’allocazione della spesa si è tenuto conto delle indicazioni delle esigenze dei singoli servizi sulla base delle priorità stabilite dal programma di mandato del sindaco Sandro Parcaroli e della giunta, e dopo un approfondito confronto con i consiglieri e la maggioranza". L’assessore Oriana Piccioni commenta con soddisfazione la variazione di bilancio di oltre tre milioni di euro (la seconda dopo il via libera del bilancio preventivo il 30 dicembre dello scorso anno), approvata dal consiglio comunale nella seduta di lunedì. "Rimangono da implementare alcune spese urgenti e non obbligatorie ritenute necessarie; esigenze che sono più volte emerse anche dal confronto con i cittadini. Tali interventi riguardano principalmente le manutenzioni delle aree verdi e quelle straordinarie delle vie oltre alla segnaletica stradale. Stiamo portando avanti l’iniziativa per l’erogazione del microcredito sociale. Siamo fiduciosi che tali interventi possano essere messi in campo dopo l’approvazione del rendiconto che anche per l’anno 2022 si prospetta con un buon avanzo di bilancio".