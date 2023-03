L’assessore Saltari di San Ginesio: "Ho trovato degli angeli custodi"

Una storia di buona sanità. E anche un appello "a salvaguardare gli ospedali e le strutture sanitarie di periferia". Giordano Saltari, 49 anni, assessore comunale di San Ginesio con delega all’urbanistica e alla ricostruzione post-sisma, geometra dell’unione montana Monti Azzurri, racconta la propria esperienza all’ospedale di Camerino. Sia per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari, che chiama i suoi "angeli custodi", sia per tenere alta l’attenzione sulla medicina territoriale e sulla carenza di personale. "Grazie alla competenza del mio medico di base, dottor Giacomo Anitori – spiega Saltari – sono stato indirizzato verso quest’ospedale, più piccolo ma anche più "familiare". Il risultato è stato di qualità". È stato ricoverato oltre un mese per due ascessi del fegato. Oggi sta bene. E sente il desiderio e il dovere di dirlo. "Vorrei raccontare la mia vicenda personale, a sostegno degli ospedali periferici, come San Ginesio, Tolentino, Camerino – inizia Saltari –. Nello specifico del fantastico reparto di Medicina della città ducale e di tutti i suoi operatori, a partire dal primario, la dottoressa Anna Maria Schimizzi, con i dottori Ana Mancura, Cristina Crocetti, Gianni Lamanna, Paolo Tallei, la coordinatrice Claudia Bianchini, infermieri e oss". Tutto inizia lo scorso 21 dicembre. Dopo una...