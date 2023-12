L’assessore Stimilli: ultimi tre botti del cartellone natalizio

Gran finale per il cartellone delle manifestazioni natalizie, organizzate dal Comune di Porto Recanati, con gli ultimi tre appuntamenti clou. Si comincerà domani sera in piazza Brancondi, quando ci sarà il dj set "Xmas Special Event" che vedrà sul palco Nicola Pigini, Francesco Luv e Francesco Niccoletti. Ma seguiranno anche la serata dell’ultimo dell’anno e lo spettacolo della Befana per il giorno dell’Epifania.

A tracciare il punto è l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli (nella foto).

"Il dj set è previsto dalle 19.30 fino alle 2, quindi è stata firmata un’ordinanza apposita per permettere la musica fino a quell’ora in piazza Brancondi - dice la Stimilli -. E siccome sappiamo che anche i giovani hanno la loro importanza, abbiamo messo a punto una manifestazione proprio per quella fascia d’età. L’unica restrizione è che non si potrà vendere d’asporto né girare con bibite analcoliche o alcoliche contenute in vetro, ma solo in plastica, ovviamente per motivi di sicurezza". Inoltre, c’è pure molta attesa per la notte dell’ultimo dell’anno che sarà sempre in piazza Brancondi, e dal nome ’Ti Porto.... Capodanno’, dalle 23 fino alle 2. "Finalmente ritorna una festa che sarà di comunità, da passare tutti assieme – riprende l’assessore Stimilli -. Avremo un dj, un vocalist e delle ballerine, che cureranno l’animazione per tutta la serata. Poi, chiaramente, non mancheranno i festeggiamenti e i brindisi, tant’è che offriremo a tutti i presenti in piazza spumante e panettone". Dopodiché, il cartellone si concluderà il 6 gennaio con uno spettacolo a tema, davanti al Castello Svevo. "Il ritrovo sarà nel pomeriggio – conclude Stimilli –, alle 17.30. Quest’anno avremo una Befana sputa fuoco e dei trampolieri in costume che regaleranno caramelle ai bambini, esibendosi pure con dei giochi di bolle e magia".

g. g.