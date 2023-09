L’Assm continuerà a garantire il trasporto gratuito degli studenti dei licei in via Ficili

Anche per l’anno scolastico alle porte, l’Assm di Tolentino svolgerà il servizio di trasporto studenti dei licei classico e scientifico nella sede delocalizzata di via Ficili (ex Quadrilatero) secondo i patti e le condizioni del contratto già esistente. Dal 2021, infatti, il Comune ha affidato all’Assm il trasporto mediante affidamento diretto; essendo ancora l’attività delocalizzata in via Ficili, sussiste la necessità di non far gravare sulle famiglie alcun costo.