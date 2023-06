L’Assocazione nazionale bersaglieri festeggia il 53esimo anniversario

Ci sarà domani il 53esimo anniversario dalla fondazione della sezione Potenza Picena-Montelupone dell’Associazione nazionale bersaglieri. Un appuntamento molto sentito, visto che nel giugno di tre anni fa si sarebbe dovuto festeggiare i 50 anni dalla nascita della sezione, ma purtroppo la ricorrenza era poi stata rinviata a causa del Covid. Il programma inizierà alle 8.30, a Potenza Picena, su largo Leopardi. Dopodiché il corteo arriverà fino a piazza Matteotti, dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro in memoria ai caduti. Poi alle 10, sempre in piazza, ci sarà la santa messa. A seguire, alle 11, il concerto della Fanfara bersaglieri "A. La Marmora" di Jesi e Ostra, che vedrà la presenza delle istituzioni, tra cui il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Lì saranno premiati gli otto fondatori rimasti in vita della sezione potentina, tra cui l’attuale vicepresidente Silvano Rinaldelli, che per tanti anni ha rivestito il ruolo di presidente.

Mentre alle 12 partirà la sfilata della Fanfara, seguita dai bersaglieri, lungo le vie del centro storico, e alle 13 il pranzo a "La Cipolla d’oro". "La nostra sezione è stata fondata a giugno del 1970, e conta oggi 50 iscritti – ricorda Rinaldelli –. In tutti questi anni abbiamo partecipato ai più importati raduni nazionali e regionali. Proprio il nostro gruppo, fondò anche l’Avis locale".

g. g.