L’associazione "Cavalli delle Fonti" si racconta

"Dagli interventi con il cavallo ai progetti di inclusione": questo l’evento organizzato dal centro "Cavalli delle Fonti" al quale sono state invitate le realtà associative e quanti ad esso sono stati sempre vicini. Fondato e gestito dalla famiglia Villotti, il centro si occupa di ippoterapia e progettazione di inclusione sociale, avvalendosi di figure esperte in campo terapeutico-riabilitativo, educativo, sportivo e occupazionale, guidate dalla psicologa Silvia Strologo. E’ stata lei a illustrare al pubblico i progetti realizzati e quelli in programma, tutti diretti a soggetti in stato di fragilità e marginalità. Il centro ha iniziato con la ippoterapia e si è via via allargato allo "Sport equestre integrato", nel quale gli utenti trovano spazi di partecipazione e di inclusione anche con gli allievi della scuola di equitazione. Grazie all’azienda agricola sociale "7V", la onlus progetta percorsi di inclusione occupazionale e lavorativa per i ragazzi svantaggiati, ai quali si offre l’opportunità di apprendere un mestiere e trovare spazi di accoglienza e protezione. Nel corso della serata sono state raccontate storie: "Qui mi sono sentito in famiglia", ha detto un ragazzo che pratica equitazione. Presenti il residente del centro Gian Romeo Villotti, per il Comune l’assessore Barbara Capponi, esponenti del Santo Stefano, della cooperativa il Paolo Ricci e di aziende che da sempre ne sostengono le attività.

Giuliano Forani