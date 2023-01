L’associazione familiari e vittime della strada all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Anche Piero Bonarini, responsabile dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada per la sezione di Porto Potenza Picena, sarà presente domani mattina, nel palazzo di giustizia ad Ancona, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Come associazione – dice Bonarini – abbiamo proposto nelle Marche già da tempo, in collaborazione con la Regione e l’Università Politecnica delle Marche, l’adozione del protocollo operativo sul prelievo ematico e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime, per l’efficace attuazione delle normative sanitarie e giudiziarie con il coordinamento di Procura della Repubblica e Corte D’Appello, atte a garantire certezze sui risultati delle indagini e degli esami in relazione alle alterazioni psicofisiche dei conducenti i veicoli coinvolti in incidenti stradali. Rivendichiamo la fondamentale finalità dell’associazione che è di ‘fermare la strage stradale", obiettivo primario di civiltà, riconoscendo che i temi della giustizia e della prevenzione sono interconnessi".