L’Associazione nazionale carabinieri avrà un coordinamento intercomunale

Un nuovo coordinamento intercomunale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che comprenderà le sezioni di Potenza Picena, Porto Recanati, Montefano e Recanati. E’ quanto annunciato nei giorni scorsi durante i festeggiamenti della Virgo Fidelis, da sempre patrona e ispiratrice dell’Arma, con la santa messa celebrata nella chiesa del Corpus Christi a Porto Potenza. Nutritissima la partecipazione di soci e familiari, ma anche di sezioni consorelle e di rappresentanze delle locali associazioni combattentistiche. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore Luisa Isidori, oltre ai comandanti delle due caserme cittadine: il maresciallo capo Alessio Alberigo di Porto Potenza e il luogotenente Inerio Sopranzi di Potenza Picena. La festa è proseguita con un pranzo all’Antico Uliveto, dove il presidente della sezione potentina Leonardo Russo ha annunciato la costituzione di un coordinamento intercomunale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che coinvolgerà Potenza Picena, Montefano, Recanati e Porto Recanati. "Pur restando ognuno con la propria autonomia e il proprio gruppo comunale – ha precisato Russo – verrà creata una struttura di raccordo tra le sezioni dedicata all’organizzazione di eventi e al supporto fattivo a manifestazioni su tutto il territorio di competenza, mettendo così a disposizione più risorse. Come dire, l’unione fa la forza". Inoltre, il sindaco Noemi Tartabini ha annunciato l’assegnazione della nuova sede comunale del sodalizio potentino che dall’edificio dell’ex cinema Florida, oggetto a breve di ristrutturazione, passerà al piano terra della palazzina comunale di via Regina Margherita.