L’associazione nazionale carabinieri incontra il comandante del Norm

L’associazione nazionale carabinieri (Anc) di Civitanova ha incontrato il nuovo comandante del Norm della compagnia dei carabinieri di Civitanova, Davide Marcello Ferrara.

L’ufficiale proviene da una pluriennale esperienza dal mondo dei nuclei carabinieri subacquei con ultimo incarico a Pescara, di cui era responsabile per il litorale adriatico nel tratto di mare compreso tra Marche e Puglia. Con esperienza già acquisita sia al radiomobile sia come comandante di stazione, metterà a frutto la sua professionalità sul territorio dove, ha dichiarato, "c’è molto da lavorare per il cittadino che reclama sicurezza". Sposato e padre di tre figli è in possesso di due lauree e ha sostituito il tenente. Cristian Mucci, ora al Norm di Firenze.

Come da tradizione presenti alla serata il comandante di Compagnia capitano Angelo Chiantese , la signora Giovanna Paolone Piermanni, il presidente Unuci Gianfranco Ciferri e il presidente Anb Aroldo Cameli. A conclusione, brindisi augurale di buon lavoro e consegna da parte del presidente della sezione Roberto Ciccola del video sul ricordo di Piermanni e della litografia del borgo storico della città Alta dell’artista luogotenente Giovanni Colucci.

Chiara Marinelli