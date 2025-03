L’associazione. Santa Croce mette in scena la Passione

Sabato 12 aprile alle 21 un centinaio di volontari metteranno in scena le ultime ore di Gesù, ricordando la sua passione in via Martiri della Libertà. Per l’appuntamento, che dà il via agli eventi cittadini in vista della Settimana Santa, i parrocchiani e l’associazione Santa Croce da tempo preparano scene e costumi per rappresentare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’ultima cerna, l’orto degli ulivi e la via crucis che terminerà alla chiesa di viale Indipendenza. "Ci ha sempre spinto il desiderio di uscire dalle mura della parrocchia e coinvolgere la cittadinanza a prendere coscienza del tempo forte della quaresima – racconta Giovanni Gentili, presidente dell’associazione –, viviamo questo tempo di preparazione con una grazia particolare, condividendo con tante persone l’organizzazione e questo ogni anno si trasforma in un cammino comunitario. Dal 2005 a oggi la manifestazione è cresciuta nel numero dei figuranti e nella qualità della messa in scena ma anche nel coinvolgimento della città".