L’associazione Selifa festeggia il decennale di attività

Un concerto, anche per festeggiare insieme i primi dieci anni di attività. L’associazione musicale Selìfa di San Ginesio celebra il traguardo domani alle 21.15 all’auditorium di Sant’Agostino con il Concerto di Natale. Sarà imperniato sulla musica di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui saranno eseguite "composizioni da camera per corno": protagonisti della serata, il Quartetto d’archi Gigli e al corno Paolo Valeriani. "Il curriculum artistico e professionale del maestro Valeriani è davvero ragguardevole: è presente in orchestre prestigiose e dirette da autorevoli maestri (Chailly, R.Muti, L.Maazel), fa tournée in tutti i continenti, ha un intenso repertorio cameristico – spiega l’associazione –, è membro di alcuni gruppi da camera della OSN (Orchestra sinfonica nazionale) come il quintetto di ottoni e il quintetto di fiati. Dal 2018 è anche docente della classe di corno al Conservatorio Ghedini di Cuneo. Altrettanto significativa la presenza del Quartetto Gigli, tra le formazioni musicali più apprezzate e conosciute della regione. Al di là del suo ricchissimo curriculum, il gruppo si segnala per un grande affiatamento, che nasce da una profonda amicizia e stima reciproca tra i suoi componenti". Sul palco, anche il Piccolo Coro di Selìfa, accompagnato dal Quartetto Gigli e al pianoforte da Caterina Perna.