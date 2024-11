L’Ast a caccia di professionisti. Contratto a due specializzandi. Un freno all’uso delle cooperative

L’Ast è sempre alle prese con le difficoltà a coprire i vuoti presenti nella nostra sanità. Mentre è in fase di svolgimento l’ennesimo concorso per il dipartimento di emergenza – urgenza, in particolare per i pronto soccorso dei diversi ospedali (entro il termine di scadenza sono una decina le candidature arrivate per 6 posti a tempo indeterminato), sono stati stipulati due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con due medici specializzandi (uno iscritto al quinto anno e una al terzo) affinché forniscano supporto clinico – assistenziale alle equipe dello stesso dipartimento. L’impegno orario massimo è di otto ore settimanali per un corrispettivo di 40 euro l’ora, decisamente poco rispetto a quanto percepiscono i medici delle cooperative private (circa 130 euro l’ora) che per un turno di dodici ore portano a casa 1.270 euro, l’equivalente del salario mensile di tante persone.

Una situazione alla quale l’Ast intende porre rimedio al più presto (i contratti con le cooperative sono in scadenza), nell’ambito di una più generale riorganizzazione, anche secondo le sollecitazioni arrivate dal Ministero della Salute: cercare di evitare il ricorso alle cooperative e, qualora non si riesca proprio a farne a meno, come specifica una circolare, il corrispettivo orario massimo non può superare gli 85 euro l’ora. Non è un percorso semplice da fare, tenuto conto anche del fatto che la disponibilità di medici per l’emergenza – urgenza è davvero ridotta, ma è ovvio che bisogna puntare ad una soluzione strutturale. Intanto si procede con nuove assunzioni anche per altre specialità. Assunti a tempo indeterminato un dirigente medico di Dermatologia e Venerologia e un dirigente medico di Oncologia.

Assunti, invece, a tempo determinato un dirigente medico di Pediatria e un dirigente medico di Radiodiagnostica (quest’ultimo a orario ridotto) e due ostetriche (a titolo straordinario e per un massimo di dodici mesi). Sarà l’Ast di Macerata, poi, a gestire il concorso pubblico in forma aggregata degli enti del Servizio sanitario regionale, per la copertura di 16 posti di tecnico sanitario di radiologia medica (tre dei quali per Macerata). Concluso, infine, il concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente veterinario di sanità animale, che ha visto la partecipazione di 45 candidati, e che vede al primo posto della graduatoria Guido Di Donato.