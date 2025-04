L’Ast a corto di medici. Dalla montagna alla costa, più di 150 i posti vuoti

Comunque li si voglia considerare, 153 posti vuoti tra medici di medicina generale, 118 e pediatri di libera scelta, fanno un po’ impressione. Tanti sono quelli stimati per il 2025 (ma il numero è "dinamico") di cui il Alessandro Marini, direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale 3 di Macerata, come previsto dalle norme, ha chiesto la pubblicazione sul Bur (il Bollettino ufficiale della Regione). Va precisato che questi sono stati calcolati in base all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024, in base al quale dal primo gennaio di quest’anno, i nuovi incarichi sono conferiti esclusivamente nell’ambito del ruolo unico di assistenza primaria, con nuovi parametri e un diverso criterio del rapporto tra il numero dei medici operanti sul territorio e residenti. Il ruolo unico di assistenza primaria è un modello di organizzazione che prevede che i medici di medicina generale esercitino un’unica attività, senza distinzione tra medico di famiglia e medico di continuità assistenziale (quella che si chiamava guardia medica).

Detto questo, nella determina dell’Ast si indicano 47 carenze nel distretto di Civitanova (25 per assistenza primaria a ciclo di scelta, e 22 per assistenza primaria oraria), 14 dei quali nella stessa Civitanova, 12 per Porto Recanati e Potenza Picena, dieci tra Monte San Giusto, Montecosaro e Morrovalle, undici tra Montefano, Recanati e Montelupone. Sono invece 56 le carenze riferite al distretto di Macerata, 15 delle quali nel capoluogo, 11 tra Corridonia, Urbisaglia, Petriolo e Mogliano, dieci fra Treia, Appignano, Montecassiano e Pollenza, nove a Tolentino, gli altri distribuiti in comuni minori. Nei due ambiti che compongono il distretto di Camerino, le carenze (22 in tutto) si concentrano nei comuni di San Severino (otto) e Matelica (cinque). Sono 22 invece, gli incarichi da coprire riferiti all’Emergenza sanitaria territoriale (118): dieci nelle Potes del distretto di Macerata, sette nelle Potes del distretto di Camerino e cinque nelle Potes del distretto di Civitanova. Quanto ai pediatri di libera scelta, ne manca uno nel distretto di Camerino (ambulatorio nel comune di Pieve Torina), due nel distretto di Civitanova (un ambulatorio a Civitanova e uno a Recanati), tre nel distretto di Macerata (doppio ambulatorio nei comuni di Mogliano e Corridonia, un ambulatorio nel comune di Macerata e un ambulatorio nel comune di Caldarola). I posti resteranno sempre "aperti" in modo da essere assegnati con la massima tempestività. Come noto, in diversi comuni della provincia (non solo quelli più piccoli) mancano medici di base e guardie mediche.