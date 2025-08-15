L’Ast continua a perdere pezzi. Ai saluti il medico legale Scendoni

Ancora dimissioni di medici a Macerata. Dal prossimo 28 ottobre Roberto Scendoni, dirigente di medicina legale della Ast 3 con contratto a tempo indeterminato, già in aspettativa, lascerà il servizio. Il professionista ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico con una nota inviata alla direzione generale lo scorso 7 luglio, nei termini di preavviso (tre mesi) previsti dalle norme. Quello di Scendoni è un nome piuttosto noto. Laureato alla Politecnica delle Marche nel 2009, specializzatosi in medicina legale nello stesso ateneo nel 2015, ha svolto un dottorato di ricerca in Scienze giuridiche all’università di Macerata nel 2019. Dal 2016 al 2022 nell’ateneo cittadino è stato cultore della materia per i corsi di laurea in Giurisprudenza e "Scienze per i servizi giuridici" e "Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale". Dal 2016 al 2022 ha ricoperto contestualmente il ruolo di medico legale per l’Ast di Macerata, incarico che ora ha deciso di lasciare. Consulente della procura di Macerata in vari casi di cronaca nera, Scendoni (nella foto) ha seguito tra gli altri l’omicidio di Rosina Carsetti (uccisa a Montecassiano la vigilia di Natale del 2020) e la vicenda della famiglia Canullo, con padre, madre e figlio trovati morti dopo mesi in una villa di Santa Croce a Macerata. Lascia l’Ast, dal prossimo primo ottobre, anche il dottor Francesco Giannini dirigente medico di Cardiologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ogni dimissione impoverisce la nostra sanità, ancor più nella situazione attuale, caratterizzata da un quadro piuttosto complesso, con una grande difficoltà a reperire i professionisti necessari.

f. v.