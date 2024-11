L’Ast contro la violenza sulle donne. Una settimana di visite e colloqui

L’Ast di Macerata aderisce alla quarta edizione dell’(H) Open Week, da domani a mercoledì prossimo, promossa da Fondazione Onda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Saranno offerti gratuitamente alla popolazione femminile collolqui, consulenze e visite. Di seguito il calendario dell’ospedale di Macerata. Reparto di Urologia: sei visite per incontinenza femminile, di cui tre domani (14.30, 15.30, 16.30) e tre lunedì (14, 14.20, 14.40). La prenotazione è obbligatoria, telefonando dalle 9 alle 10 allo 0733.2572311. Malattie infettive: cinque visite e consulenza sulle malattie infettive sessualmente trasmesse, domani, venerdì, lunedì, martedì e mercoledì prossimi dalle 13.30 alle 14.30; per prenotarsi mail a eleonora.gabrielli@sanita.marche.it. Ostetricia e ginecologia: ecografista Maria Giovanna Piermartiri, ecografie ginecologiche con visita domani dalle 14.30 alle 19.30; prenotazione allo 0733-2572393, dalle 11 alle 13. Medicina interna: otto esami ecodoppler vasi collo domani e lunedì dalle 10 alle 12; prenotazioni dalle 9 alle 10 allo 0733.2572311. Direzione medica di presidio ospedaliero (assistente sociale dottoressa Ilenia Sabbatini): consulenze e orientamento nella rete antiviolenza a donne vittime di violenza psicologica, fisica, sessuale, domestica domani e mercoledì prossimo dalle 11.30 alle 13.30; prenotazione al 3311415015. L’ospedale di Camerino, al reparto di Cardiologia, prevede sette visite in totale ecg ed ecocardio martedì prossimo dalle 9 alle 12.30; prenotazione da oggi allo 0737.639390. L’ospedale di Civitanova aderirà all’iniziativa offrendo gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, info point e distribuzione di materiale informativo con il Centro antiviolenza provinciale "SOS Donna", in particolare domani dalle 11 alle 13.