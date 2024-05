L’Ast in cerca di nefrologi e urologi

L’Ast è sempre alla disperata ricerca di medici. E’ stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di dirigente medico di nefrologia (scadenza presentazione domande il prossimo due giugno). Un altro bando riguarda la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero (scadenza presentazione domande il prossimo due giugno). Pubblicati anche due avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di urologia e di un dirigente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione (per entrambi la scadenza di presentazione delle domande è il prossimo 25 maggio). Sono stati, invece, ammessi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di diabetologia, Alessia Smerilli, più altri cinque medici in formazione specialistica: Ilaria Cipolloni, Giulia D’angelo, Alessio Pieroni, Ilaria Rampino e Silvia Rossi.