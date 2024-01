L’Ast prevede 39 volontari in 10 settori

Trentanove volontari da destinare a 10 differenti servizi. Sono quelli previsti dal nuovo bando per svolgere il Servizio civile universale, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 anni non compiuti al momento dell’invio della domanda). L’Ast di Macerata partecipa quest’anno con il progetto "Laboratorio accoglienza", che interessa le strutture sanitarie delle sedi di Macerata (22 posti disponibili), Civitanova (13 posti), Camerino (1 posto), Matelica (1 posto), Recanati (1 posto) e San Severino (1 posto). L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’accesso e l’utilizzo dei servizi (e cure) alle fasce di cittadini più fragili e in difficoltà. Il Servizio civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità e, nello stesso tempo, rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024, tramite la piattaforma Domande on Line, raggiungibile da Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma è possibile attraverso il Sistema di Identità Digitale Spid. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile universale. L’esperienza del servizio civile può anche essere scelta da studenti o lavoratori, purché il loro impegno sia compatibile con l’orario di servizio del progetto. Per scaricare il modello di domanda e avere altre informazioni è possibile visitare il sito: https://www.asur.marche.it/web/portal/servizio-civile-universale