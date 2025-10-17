L’Ast sborsa 11mila euro all’ex dipendente

Aveva chiesto all’Ast poco meno di 36mila euro, ma ne riceverà 10.859. Questo l’esito dell’accordo transattivo sottoscritto da S. P., già dipendente dell’Ast quale operatore tecnico videoterminalista, e dall’Ast di Macerata, la cui formalizzazione è stata fissata nell’udienza del prossimo 10 dicembre. L’ex dipendente aveva presentato un ricorso contro l’Ast al tribunale di Macerata, per ottenere che lo stesso condannasse l’Azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive, legate al presunto svolgimento di mansioni superiori nel periodo compreso tra il 2 maggio 2011 e il 30 aprile 2023, quantificate in 35.824,84, oltre contributi, interessi, e altro. L’Ast, però, ha ritenuto non sussistenti i motivi della richiesta e, quindi, si è costituita in giudizio. Lo scorso 22 maggio, con propria ordinanza, il giudice ha proposto una soluzione conciliativa consistente nel pagamento da parte dell’Azienda di 15mila euro, più 1.400 euro per compensi e 286 per esborsi, oltre accessori di legge. Subito dopo ci sono state ulteriori trattative tra le parti sino a quando, lo scorso 12 settembre è stato sottoscritto un accordo transattivo. L’Ast, pur senza riconoscimento alcuno, ma solo per spirito conciliativo, si è impegnata a versare, entro il prossimo 11 novembre 10.859,79, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali (più 2.328,77 per rimborso delle spese di lite). L’ex dipendente, accettando il pagamento, ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere in riferimento all’intercorso rapporto di lavoro.

f. v.