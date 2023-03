L’Ast sulle analisi: "Nessun disservizio, ma altra organizzazione"

Nessun disservizio per gli utenti al laboratorio analisi del "Santa Lucia" di Recanati, ma una diversa organizzazione che, secondo le intenzioni dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, dovrebbe anzi facilitare i cittadini. È stato, infatti, annullata nell’ottobre scorso la possibilità di prenotare l’appuntamento per i prelievi del sangue per "soddisfare – si legge in una nota dell’Ast 3 in risposta all’articolo uscito sulle nostre colonne – le esigenze dei cittadini che lamentavano di doversi recare due volte agli sportelli Cup, dapprima per prenotare un appuntamento e poi per l’accettazione dell’esame e il pagamento eventuale del ticket". Per quanto riguarda, invece, la consegna da parte degli infermieri liberi-professionisti al Punto prelievi di Recanati delle provette dei pazienti, prelevate a domicilio, il commissario straordinario dell’Ast, Antonio Draisci, precisa che "la consegna delle provette debba essere eseguita dal personale Adi (Assistenza domiciliare integrata) o dai Laboratori privati convenzionati, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utente. Ad esempio, se i tempi di attesa fossero troppo lunghi, è previsto che lo stesso personale ADI debba informare l’utente sulla possibilità di rivolgersi presso la struttura privata accreditata, che dovrà poi provvedere all’esecuzione della prestazione, ma senza alcun onere aggiuntivo per il paziente, se non il pagamento del ticket qualora fosse dovuto, in quanto si tratta di prestazioni garantite nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)".

Asterio Tubaldi