L’Atac al fianco delle scuole della città, donato materiale didattico ma anche nuovi giochi a quattro istituti comprensivi. Undici i plessi destinatari delle donazioni. Si tratta soprattutto di scuole dell’infanzia che hanno ricevuto, in particolare: un gazebo in metallo e tre giochi per le attività all’esterno, un maxischermo e un proiettore ad alta definizione, una serie di articoli da cancelleria. Solo per la materna Morvillo di Civitanova Alta, su richiesta del dirigente (il plesso fa parte dell’istituto comprensivo Sant’Agostino), è stato donato materiale per le attività interne.

Ieri il taglio del nastro per i nuovi giochi affidato al dirigente dell’istituto comprensivo di via Ugo Bassi, Maurizio Armandini. Presenti il Cda dell’Atac, il presidente Massimo Belvederesi, la vicepresidente Claudia Iesari e i consiglieri Ottavio Brini, Milena Mercuri e Daniele Rossi. "Siamo orgogliosi di dare una mano alle scuole della città" ha detto Belvederesi.