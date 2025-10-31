L’ateneo apre le porte ai palestinesi. Il rettore: "È un dovere morale"

Gli speculatori
CronacaL’ateneo apre le porte ai palestinesi. Il rettore: "È un dovere morale"
31 ott 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Accolto il primo studente, altri ne arriveranno nelle prossime settimane: garantiamo il massimo supporto

Lo studente palestinese Momin Hraiz è stato accolto dai vertici dell’Università di Macerata

L’Università di Macerata ha accolto Momin Hraiz, il primo studente palestinese del progetto "Italian universities for Palestine students". Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare altri quattro studenti palestinesi, che potranno intraprendere a Unimc un nuovo percorso di formazione. Giunto in Italia, Hraiz ha incontrato il rettore John McCourt, il dg Domenico Panetta, la delegata dell’internazionalizzazione Emanuela Giacomini e il presidente del consiglio degli studenti Stefano Di Carlo. "Accogliere Momin e i prossimi studenti palestinesi – commenta il rettore – significa molto più che offrire un’opportunità di studio; è un gesto di responsabilità, di solidarietà e di fiducia nella cultura. Aprire le nostre porte è un dovere morale e civile, che permette agli studenti di concentrarsi sul loro percorso in un ambiente sicuro e inclusivo. Da ieri notte Momin ha un tetto, un pasto, copertura sanitaria e avrà tutto il supporto necessario per integrarsi nella nostra comunità. La sua presenza ci ricorda quanto sia importante vivere in un contesto di pace e sicurezza, elementi che non bisogna mai dare per scontati". Il progetto "Iupals" è promosso dalla Crui (Conferenza rettori delle università italiane) in collaborazione con il ministero dell’università e della ricerca, il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il consolato generale d’Italia a Gerusalemme, nel quadro degli impegni presi dal sistema universitario attraverso la Crui per garantire accesso all’istruzione e sostegno agli studenti palestinesi. Il programma offre borse di studio, corsi di lingua e cultura italiana, assistenza logistica e accademica per consentire agli studenti provenienti dai territori palestinesi di proseguire il proprio percorso universitario in Italia. Con l’arrivo di Momin Hraiz, Unimc si unisce a un gruppo di atenei italiani che hanno già aperto le proprie porte a giovani palestinesi. "È un cammino condiviso – conclude il rettore –, che unisce molte università nel segno della cooperazione. L’auspicio è che sempre più studenti possano trovare in Italia un luogo di formazione".

Università