L’ateneo ricorda Proietti "Un’aula nel suo nome"

di Chiara Gabrielli "Spinoza afferma che l’essere di un essere è di perseverare nel suo essere. Fare questo implica il coraggio di mettersi costantemente in gioco, facendo emergere la propria unicità e il proprio valore. Questa è stata la vita di Omero, un uomo che era un esempio di competenza e umilità. Ci è stato portato via da una tragica fatalità. Ma quello che ha seminato tra noi merita di essere raccolto, custodito e continuato. Ci resta il suo esempio, che tutti noi faremmo bene ad emulare nel nostro lavoro di docenti universitari". Lo dice con emozione il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, nel rendere omaggio "al caro collega e amico". La scomparsa a 68 anni di Proietti, docente di Storia della filosofia al dipartimento di Studi umanistici, specialista del pensiero di Spinoza e di Uriel Da Costa, ha lasciato il mondo accademico senza parole. Ieri, per la commemorazione nella sede di Filosofia in via Garibaldi, sono venuti da ogni parte della regione e anche da fuori. Tutti insieme, professori, studenti ed ex allievi, occhi lucidi e una profonda commozione, al fianco della moglie e della figlia del prof, hanno ricordato l’uomo coltissimo, ricercatore instancabile, amatissimo dai suoi studenti a...