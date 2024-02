Latini: per sostenere le Marche c’è anche la candidatura Carloni

Giorgia Latini ribadisce le potenzialità della candidatura di Mirco Carloni a parlamentare europeo: "Per le prossime elezioni, la Lega già da mesi ha messo a disposizione uno tra i suoi uomini più competenti e carismatici, il presidente della commissione agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, che si occupa delle tematiche più stringenti della politica europea che sta fortemente penalizzando agricoltura e made in Italy - dice la parlamentare -. Una scelta che ha trovato un consenso diffuso, a partire da agricoltori, imprese e associazioni datoriali, espressione delle categorie produttive non solo marchigiani, ma del collegio centro Italia che lo vede autorevole. In bocca al lupo a Carlo Ciccioli, ma la sua non è l’unica candidatura che può portare le Marche in Europa". "I prossimi cinque anni saranno determinanti per il futuro dell’Europa. La Commissione europea ha messo al centro della propria agenda il green deal e la transizione ecologica, ma non gli interessi dei cittadini e delle imprese. L’Europa si occupa di tutto, ma non della difesa dei confini ed è quella che, con i propri provvedimenti, mette in difficoltà i pescatori, gli allevatori, gli agricoltori, i cacciatori, le imprese – aggiunge Latini –. Carloni ben conosce le follie arrivano dai regolamenti europei: basti pensare a provvedimenti come la riduzione dello sforzo di pesca quando invece il mercato richiede più pesce e, quindi, va a richiederlo all’estero a danno delle nostre imprese. La Lega, che combatte non l’Europa ma le follie dei suoi burocrati conferma la volontà e l’impegno di farlo con le sue "armi" migliori".