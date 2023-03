L’atleta Battista Vennera ricevuto in Comune

Il 10 marzo ha vinto i campionati italiani indoor ad Ancona, staccando tutti sui tremila metri. L’impresa di Battista Vennera, in forza all’atletica Ama, è stata celebrata sabato in Comune, con il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, della consigliera comunale Paola Fontana, dei tecnici e atleti della stessa Ama. "Ci siamo visti qualche mese fa, poi la vittoria ai campionati italiani. Ti abbiamo portato fortuna – ha scherzato Morresi –, ti ammiro per la passione e la voglia che ci metti". Soddisfatto il presidente del tecnico Domenico Malaccari. "Le emozioni dopo la vittoria? Sono tante – ha detto Vennera – , difficile riassumerle. A differenza di altre volte in cui lottavo per un piazzamento, in questa occasione ero consapevole che avrei potuto vincere e quindi le aspettative erano numerose. A livello emotivo è stato impegnativo". Il successo di Vennera, civitanovese d’adozione ma originario di Caldarola e con un lungo passato al Cus Camerino, ha riempito di gioia i tecnici Manolo Melatini, Giovanni Bettini, Roberto Minnetti (allenatore di Assunta Legnante, ndr), Daniele Gasparroni e Alessandro e Andrea Malaccari, Adele Pinciaroli, Matteo Bernocchi, Alessio Seferasi e Alberto Conca.