L’attacco del consigliere Salvatori: "Bilancio, mancano atti concreti"

"Un bilancio dal sapore tutto elettorale, dove ai numeri e agli investimenti da capogiro illustrati in consiglio comunale e alle grandi opere pubbliche che dovrebbero segnare un vero cambio di passo per il nostro paese, fa da contraltare la mancanza di atti concreti che possano dare il via ai relativi cantieri". Andrea Salvatori, consigliere della lista Azione Comune, boccia il bilancio di previsione illustrato in consiglio comunale dall’amministrazione di Andrea Gentili e si dice pronto a continuare nella sua azione di controllo su progetti annunciati ma per cui mancherebbero atti concreti che li sostengano. "Se prendiamo il progetto della struttura privata di residenza per disabili e malati di Alzheimer nella frazione di Villa San Filippo – incalza Salvatori –, il cui avviamento è stato preferito rispetto alla ristrutturazione pubblica della casa di riposo, ad oggi ancora ferma, troviamo la sua istruttoria avvolta in qualche velo di mistero. Come mai l’11 gennaio viene pubblicata una manifestazione di interesse per trovare un finanziatore per la sua costruzione nonostante il 13 dicembre sia stato rilasciato il permesso a costruire alla ditta Globe Italia alla quale, oltretutto, è stato anche concesso di posticipare l’inizio lavori al 13 dicembre del 2023? Cosa c’è in questa vicenda che l’amministrazione ci nasconde? Per il polo scolastico unico, come mai non risulta in comune l’atto di acquisizione del terreno per la realizzazione del progetto. Tanti sono i quesiti che abbiamo".