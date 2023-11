L’attacco di Morgoni:: "Quanti debiti da questa giunta"

"Nell’anno in corso, sono stati accesi mutui per oltre 2 milioni di euro con scadenze che superano il 2050. E’ già evidente che la situazione debitoria che questa giunta consegnerà alla nuova amministrazione sarà più pesante di quella che, nel 2014, Francesco Acquaroli ereditò da Sergio Paolucci, accusato di aver dissestato le finanze del Comune". L’ex parlamentare Mario Morgoni, oggi candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni in programma nel 2024, torna all’attacco contro l’attuale amministrazione di Potenza Picena. E nel farlo, invita pure il capogruppo di maggioranza Luca Strovegli e l’assessore alle Finanze Marco Mazzoni a un confronto pubblico su tale argomento. "A partire dal 2014 quando si insediò la giunta di destra – scrive Morgoni in una nota –, l’allora sindaco Acquaroli e gli assessori si scagliarono contro gli amministratori del passato, colpevoli a loro dire di aver dissestato le finanze del Comune per aver fatto un eccessivo ricorso ai mutui per la realizzazione di opere pubbliche. Acquaroli fece di quella battaglia una bandiera e annunciò l’impegno a cancellare l’indebitamento, fissando anche l’obiettivo della normalizzazione finanziaria all’anno 2027".

Eppure, secondo Morgoni, le cose non sarebbero poi andate così. "In questi anni la giunta Tartabini, espressione e prosecuzione della precedente – riprende l’ex deputato Dem –, non solo non ha ridimensionato l’indebitamento ma lo ha incrementato e lo ha prolungato nel tempo, rinegoziando i mutui. E’ chiaro che su questo tema la destra ha prodotto un grande imbroglio, ai danni dei cittadini". Perciò Morgoni rilancia l’idea di organizzare sulla questione un dibattito in piazza, contrapposto alla destra: "Visto che agli inviti del Pd a un confronto pubblico Fratelli d’Italia ha risposto con un diniego, mi rivolgo al capogruppo di maggioranza Strovegli e all’assessore Mazzoni per avere con loro un confronto davanti ai cittadini sul tema dell’indebitamento".